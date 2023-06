Il Napoli 2023/2024 di Rafa Benitez: tre grandi acquisti e una formazione incentrata su Giacomo Raspadori

In casa Napoli tiene banco la questione allenatore. Aurelio De Laurentiis sta sondando diversi allenatori e la scelta sembra essersi soffermata su due profili: Vincenzo Italiano e Rafa Benitez. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta la soluzione preferita del presidente, il quale considera lo spagnolo uno dei migliori sulla piazza.

Con Benitez, inoltre, è iniziata la prima internazionalizzazione del Napoli, con il mister che ha portato in azzurro grandi giocatori e trofei. A differenza del suo primo Napoli, però, quello che lascia Luciano Spalletti è una squadra solida che non necessita di grandi investimenti, ma solo di ricambi.

Ma, come potrebbe essere il Napoli 2023/2024 di Rafa Benitez? La formazione, come richiesto da De Laurentiis, deve essere un 4-3-3, con la possibilità di adattarsi ad un 4-2-3-1. Pochi saranno i cambi, ma ben studiati. Giovani che nel giro di un anno possano portare il Napoli sempre più in alto. Inoltre, il 4-2-3-1 potrebbe permettere ad un calciatore in particolare di trovare maggiore spazio: Giacomo Raspadori.

Il primo acquisto di Rafa Benitez potrebbe essere Giorgio Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta valutato circa 40 milioni di euro dalla proprietà bergamasca. Il secondo acquisto potrebbe arrivare sempre dall’Atalanta, il centrocampista Teun Koopmeiners, valutato circa 30 milioni di euro. In attacco, invece, bisognerà trovare un sostituto di Hirving Lozano, il quale è destinato all’addio visto il contratto in scadenza. Un nome a sorpresa potrebbe essere Christian Pulisic del Chelsea, un ulteriore colpo da 32 milioni di euro. Altri calciatori potrebbero arrivare per prendere il posto di Ndombele e Demme.

Questo potrebbe quindi essere il nuovo Napoli titolare dell’allenatore spagnolo: (4-3-3) – Meret, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Koopmeiners, Anguissa, Kvara, Pulisic, Osimhen. (4-2-3-1) – Meret, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Kvara, Pulisic, Osimhen.