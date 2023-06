Il Napoli 2023/2024 di Rudi Garcia: formazione, tre acquisti da 95 milioni e una cessione illustre

Rudi Garcia è il nuovo allenatore della SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo una lista di quaranta nomi, ha sciolto i dubbi ed annunciato l’allenatore spagnolo, il quale avrà il difficile compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti, mister che ha regalato lo Scudetto dopo oltre trent’anni alla piazza partenopea.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare sul tecnico francese per via della similitudine con il suo predecessore. Rudi Garcia, infatti, predilige lo stesso modulo di Spalletti e le stesse idee di gioco, con l’ex Roma che ha voglia di rimettersi in gioco dopo l’esperienza poco fortunata in Arabia.

Ma, come giocherà il Napoli 2023/2024? E quali saranno gli acquisti e le cessioni della società? Sicuramente Rudi Garcia dovrà fare a meno di Kim dal momento che il coreano è in trattativa con diversi club disposti a pagare la clausola rescissoria (Bayern Monaco in primis). Al posto del difensore, De Laurentiis sembra deciso ad investire forte su Giorgio Scalvini dell’Atalanta, valutato circa 30 milioni di euro dal club bergamasco. A centrocampo, invece, è sempre forte il nome di Lazar Samardžić con una valutazione di 25 milioni di euro. Quest’ultimo potrebbe prendere il posto di Piotr Zielinski, il quale è destinato all’addio per via del suo contratto in scadenza. Stessa cosa per Lozano, con l’Aston Villa pronto ad acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante. In attacco il nome forte nelle ultime ore è quello di Yéremi Pino, valutato però 40 milioni di euro. Sarà poi necessario trovare un sostituto di Ndombele, anche se potrebbe essere preso di nuovo in considerazione un calciatore poco utilizzato da Luciano Spalletti: Diego Demme.

Questo potrebbe essere, quindi, il 4-3-3 di Rudi Garcia: Meret, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, Samardzic, Kvara, Pino, Osimhen. In caso di offerte superiori ai 130 milioni, anche Osimhen potrebbe dire addio. In tal caso, Beto sarebbe il principale indiziato a diventare il nuovo attaccante titolare del Napoli.