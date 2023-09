Il Napoli 2023/2024 di Rudi Garcia: scelto il nuovo rigorista

Importanti novità in casa Napoli perché mister Rudi Garcia ha scelto il nuovo rigorista per la stagione 2023/2024. Si tratta di Victor Osimhen che, dopo appena tre giornate, ha già messo a segno 3 reti.

Il nigeriano, nonostante le voci che lo hanno visto lontano da Napoli, ha scelto di restare e prolungare il proprio contratto. Sono già arrivati i complimenti dal tecnico francese: “E’ uno dei più forti centravanti al mondo in questo momento“, ha detto in conferenza stampa.

Ma non è finita qui perché ha voluto fargli anche un altro regalo. Ne parla la Gazzetta dello Sport: “In questa stagione c’è una novità: Garcia lo ha nominato rigorista. E la differenza, rispetto al recente passato, è che adesso tira e segna con maggiore sicurezza. Infatti nella stagione precedente aveva sbagliato contro il Liverpool e nel maggio scorso con la Fiorentina, poi riuscendo comunque nel tentativo successivo“

“Ha cambiato un po’ la tecnica e il tiro incrociato, potente e alto confezionato con il Sassuolo è più convincente. L’impostazione è migliorata e sicuramente anche mentalmente sul dischetto ha un approccio diverso“.

“Victor non è sazio di quanto ha fatto finora ed è ancora affamato. Del resto bastava vederlo a fine partita con il Sassuolo, contrariato dal fatto che la squadra abbia sofferto per segnare il secondo gol e chiudere la sfida. Incontentabile, e non per egoismo, ma perché vuole vincere sempre e non gli piace rischiare di perdere punti per superficialità o altro“.