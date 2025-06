Il Napoli al lavoro sulle cessioni: tre della Serie A interessate a un azzurro

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è chiamato a un lavoro complesso in vista del ritiro di Dimaro, con l’obiettivo di garantire a mister Antonio Conte una rosa quanto più possibile definita già nei primi giorni di preparazione. Accanto all’esigenza di concludere alcune operazioni in entrata, infatti, resta fondamentale anche snellire l’organico e ricavare risorse economiche utili per altri movimenti di mercato.

Le cessioni, infatti, non saranno poche e richiederanno tempismo e strategie precise. Tra i calciatori destinati a lasciare Napoli ci sono nomi già noti come Rafa Marin, pronto a trasferirsi al Villarreal dopo il mancato passaggio a gennaio, e Giovanni Simeone, su cui hanno messo gli occhi almeno due club italiani. Tuttavia, si allunga la lista dei possibili partenti, e nuovi scenari si aprono anche per altri giocatori.

Tra questi spicca Cyril Ngonge, attaccante belga arrivato lo scorso anno dal Verona. Il giocatore, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è seguito non solo dal Torino – club dove ritroverebbe Marco Baroni, allenatore con cui ha avuto un ottimo rapporto – ma anche da Bologna e Genoa. La sua partenza potrebbe quindi concretizzarsi a breve, con più opzioni sul tavolo per la dirigenza azzurra.

Ngonge rappresenta un profilo interessante per diversi club di media classifica che cercano rinforzi offensivi duttili e già rodati nel campionato italiano. Il Napoli, dal canto suo, punta a monetizzare la sua cessione e scegliere la proposta più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico che tecnico, magari evitando di rinforzare dirette concorrenti.

Il futuro dell’ex Verona sarà probabilmente deciso prima del raduno estivo a Dimaro, dove Conte vorrà lavorare solo con i giocatori funzionali al suo progetto. In tal senso, le prossime settimane si preannunciano decisive: tra trattative, offerte e scelte strategiche, il mercato del Napoli è appena iniziato, ma si prevede già molto movimentato