Il Napoli avanza con il rinnovo di Osimhen: trattativa in corso da due settimane

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che stanno già tentando di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più in voga della sessione.

Dal canto suo, però, De Laurentiis sta lavorando al rinnovo per cercare di trattenere il nigeriano in maglia azzurra anche nelle prossime stagioni. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il Napoli di Osimhen, un attaccante straordinario che ha dichiarato amore vero a Napoli e che soprattutto non ha mai agitato le acque né prima, né durante la trattativa del rinnovo cominciata ufficialmente da quasi due settimane con il primo incontra De Laurentiis e il suo mananger Calenda“.

“L’eventuale e immediata cessione di Mbappé al Madrid, insomma, creerebbe una necessità impellente e la candidatura di Osimhen tornerebbe prepotente nella lista di un Paris libero dall’ingaggio spaziale del francese da 72 milioni di euro lordi. E’ di 4,5 milioni netti a stagione, invece, l’attuale stipendio di Osi. De Laurentiis ha annunciato di voler rinnovare fino al 2027 il suo contratto in scadenza nel 2025 ma per il momento non c’è accordo“.