Il Napoli avanza per Simeone

Il Napoli torna in corsa per Simeone dopo aver ufficializzato il trasferimento di Andrea Petagna al Monza per 3 milioni nella formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza pari a 10 milioni più 2 di bonus.

Sul Cholito non aveva puntato gli occhi solamente il club azzurro ma anche il Borussia Dortmund individuandolo come sostituto di Sebastien Haller, attualmente impegnato nelle cure per il tumore ai testicoli dal quale è stato colpito.

L’indiscrezione per quanto riguarda la trattativa del Napoli arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto dichiarato la trattativa sembra essere in via di definizione e potrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso di 3,5 milioni con diritto di riscatto pari a 12 milioni.