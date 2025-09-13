Il Napoli aveva provato a prendere un calciatore del Manchester City

Il Napoli ha tentato un colpo di mercato importante nelle ultime ore della sessione estiva, puntando con decisione su Kalvin Mark Phillips, centrocampista centrale del Manchester City. La notizia, riportata dalla redazione di Ruleta Sport, conferma come il club partenopeo fosse alla ricerca di un rinforzo di qualità per il reparto mediano, individuando nell’inglese il profilo ideale per aumentare fisicità ed esperienza a disposizione di mister e squadra.

Secondo le indiscrezioni, il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, aveva proposto alla società inglese una formula di trasferimento in prestito con diritto di riscatto, un’operazione che avrebbe permesso ai campioni d’Italia di testare il giocatore per una stagione prima di un eventuale acquisto definitivo. Tuttavia, la trattativa non ha avuto esito positivo: il tempo a disposizione era troppo ridotto per limare i dettagli e raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Nonostante l’esito negativo di questa finestra di mercato, la pista che porta a Kalvin Phillips non è stata del tutto abbandonata. Fonti vicine al club azzurro lasciano trapelare che, qualora dovessero emergere esigenze nella sessione di gennaio, il Napoli potrebbe tornare alla carica. La società rimane infatti convinta che il centrocampista del City possa rappresentare un innesto di assoluto valore per dare profondità e qualità alla mediana specialmente per dare fiato ad Anguissa.

Curiosamente, questa indiscrezione arriva a pochi giorni da un appuntamento europeo di grande richiamo: giovedì prossimo, infatti, il Napoli affronterà proprio il Manchester City in un incrocio di Champions League molto atteso. La notizia aggiunge ulteriore fascino alla sfida, poiché pone l’attenzione su un giocatore che, seppur per ora rimasto in Inghilterra, è stato vicino a vestire la maglia azzurra.

La partita in programma in ogni caso non permetterà l’occasione a Manna e ai dirigenti partenopei di osservare nuovamente da vicino il centrocampista inglese visto che Phillips è al momento infortunato e i suoi problemi al tendine d’achille potrebbero aver influito negativamente sulla trattativa.