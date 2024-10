Il Napoli blinda Vincenzo Prisco

Il Napoli ha ufficialmente blindato Vincenzo Prisco, centrocampista azzurro e capitano dell’Under 17 proprio dei partenopei

Il Napoli si conferma nuovamente attento all’osservare i talenti del futuro. Uno tra questi è il capitano dell’Under 17 azzurra. Il giocatore in questione è Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008 su cui i partenopei puntano parecchio. Così tanto che hanno deciso di rinnovargli il contratto e di provare a trattenerlo a lungo in azzurro.

Ne parla la pagina delle giovanili del Napoli

A parlare del centrocampista la pagina delle giovanili del Napoli, che ha detto: “Il forte centrocampista mancino si è legato ai colori azzurri firmando il suo primo contratto. Prisco oltre ad essere capitano del Napoli U17 è anche punto fermo della nazionale di categoria. La società partenopea non ha perso tempo, e ad un mese dal compimento dei 16 anni ha blindato un calciatore in cui crede tantissimo. Molte erano le squadre in Italia e all’estero che avevano messo gli occhi sul talento di San Giorgio Cremano. La scelta di Vincenzo e del Napoli però è stata netta e chiara, il club partenopeo crede fortemente nelle qualità del calciatore e pensa che possa essere uno dei talenti emergenti nei prossimi anni, dall’altro lato Prisco ha un sogno, quello di indossare la maglia azzurra allo stadio Diego Armando Maradona. Due anni fa Prisco e la sua famiglia avevano scelto Napoli. Oggi il Napoli ha scelto Prisco. Un bel segnale per tutto l’ambiente “Vivaio Napoli” Qualcosa si muove e queste sono operazioni che danno lustro ai sacrifici di ragazzi e genitori ma soprattutto alla società”.