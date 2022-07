Il Napoli bussa alla porta del PSG

Il Napoli, tra le mille voci di mercato, ha giocato la sua prima amichevole precampionato contro l’Anaune. Il risultato è stato a favore degli azzurri che hanno giocato una buona partita vincendo 10-0, sugli scudi il georgiano Kvaratshkhelia autore di una doppietta. In questi giorni è arrivato al ritiro di Dimaro anche il presidente Aurelio De Laurentis che ha gettato un’aria di ottimismo.

La cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea ha portato nelle casse del Napoli un’entrata di circa 40 milioni di euro. Cifra che verrà investita nel mercato in entrata per rafforzare la squadra sopratutto nel reparto difensivo. Il primo acquisto potrebbe essere un portiere visto che Ospina non rinnoverà e con molta probabilità volerà in Arabia Saudita.

Al suo posto la società partenopea monitora il portiere del Costa Rica, il trentacinquenne Keylor Navas. Lui è il grande obiettivo per la porta ma c’è da sciogliere il nodo dell’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Il PSG sembra essere pronto a venire incontro agli azzurri e coprire gran parte dell’ingaggio in modo da arrivare ad una fumata bianca il prima possibile.

La notizia sbuca sulla prima pagina del Corriere dello Sport che vede le due parti vicine. Il Paris vuole cedere il portiere, anche in prestito, per far diventare titolarissimo Gianluigi Donnarumma. Mentre il Napoli ha bisogno di un portiere affidabile da affiancare ad Alex Meret ed il nome di Navas sembra essere perfetto.

L’alternativa, nel caso in cui l’affare non dovesse chiudersi, è il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Mentre il portiere dello Sporting Lisbona, Luis Maximiano, affiancato al Napoli nelle ultime settimane ha scelto la Lazio, un trasferimento chiuso per 10 milioni di euro. Riuscirà la società partenopea a far arrivare in prestito Navas? Oppure cercherà altri portieri?