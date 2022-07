Il Napoli cerca il sostituto di Meret in Bundesliga

Il Napoli è ancora alla ricerca di un sostituto da affiancare a Meret e questa volta potrebbe averlo trovato in Bundesliga.

L’indiscrezione arriva da Sky Sport Germania ed è stata poi anche confermata dagli azzurri, sembra che il club abbia puntato gli occhi su Kevin Trapp del Eintracht Francoforte. Il portiere, classe 1990, veste la maglia del Francoforte dal 2018 ed ha totalizzato ben 203 presenze in campionato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per ora non ci sono segnali per il rinnovo.

Sul calciatore, votato come miglior portiere dell’Europa League nella scorsa stagione, non c’è solamente il club azzurro ma c’è anche la forte concorrenza del Benfica.