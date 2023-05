Il Napoli cerca l’accordo per Samardzic

Iniziano le prime mosse di mercato della squadra campione d’Italia, ovvero il Napoli. La società partenopea è all’opera per la prossima stagione; dopo le decisioni definitive sul futuro di Ndombelè e Bereszynski arrivano le prime news sui possibili acquisti. Secondo quanto scritto da Repubblica, il Napoli è vicino ad un accordo con l’Udinese. Si tratta del passaggio in maglia azzurra del centrocampista Lazar Samardzic.

Il primo probabile colpo del Napoli campione d’Italia quindi riguarderà il centrocampo. I partenopei puntano forte su Lazar Samardzic anche se la trattativa non sarà affatto semplice. Ci sono diversi club su di lui e sarà importante la volontà del calciatore bianconero.

Di questa notizia ne ha parlato anche il quotidiano Repubblica. Ecco cosa ha scritto il giornale italiano: “Il 21enne centrocampista piace molto al tecnico Luciano Spalletti e alla dirigenza; per questo, vista la pericolosa concorrenza della Premier League, il club vuole fare in fretta e chiudere la trattativa per una cifra poco superiore ai 15 milioni di euro. Serbo, classe 2002, da mesi ha sposato il progetto Napoli trovando un accordo quadriennale”.

Il Napoli sembra avere fretta di chiudere l’accordo per battere la concorrenza ed è pronto a versare i 15 milioni in cassa bianconera. Samardzic quindi sarà sicuramente ancora protagonista in Serie A ma con una nuova maglia, quella del Napoli.

A confermare la bravura del giocatore serbo è il presidente della squadra veneta, Franco Soldati, il quale in un’intervista ha dichiarato: “Lazar è un giocatore sicuramente in prospettiva per una grande stagione sia in Italia che all’estero. Perché è poliedrico è giovanissimo”. Il giocatore serbo classe ’99, ha giocato un’ottima stagione in Serie A. Ha totalizzato per ora 34 presenze ed ha segnato 5 goal, uno dei quali proprio allo stadio Diego Armando Maradona. In quella occasione anche Luciano Spalletti lo elogiò, parlando di “giocatore da Napoli”.