Il Napoli cerca un terzino destro: c’è anche Juanlu Sanchez

I partenopei puntano ad un nuovo vice Di Lorenzo ed oltre a Norton-Cuffy c’è anche Juanlu Sanchez. A gennaio potrebbe arrivare l’assalto decisivo, con lo spagnolo che piace parecchio già dall’estate ai partenopei

Juanlu Sanchez nel mirino degli azzurri

Il Napoli vuole un terzino destro per far rifiatare Giovanni Di Lorenzo, lo si è capito con il possibile addio di Pasquale Mazzocchi. Il profilo cercato è quello di un calciatore con resistenza e velocità, proprio come lo è Juanlu Sanchez.

Lo spagnolo è il preferito degli azzurri, lo si è visto già dalla scorsa estate, ma nonostante ci sia anche in lista Brooke Norton-Cuffy, i partenopei sono decisi a puntare primariamente sul terzino del Siviglia.

Caratteristiche simili

Seppur Norton-Cuffy sia molto più fisico e tecnico, Juanlu Sanchez spicca per una buona velocità. Sembra ben più pronto rispetto al collega inglese, che ha bisogno di crescere maggiormente sotto il punto di vista tattico. Norton-Cuffy è una possibilità, ma l’obiettivo primario effettivo sarebbe Juanlu Sanchez. Il prezzo dello spagnolo è di poco più elevato, circa 18-20 milioni, ma sono soldi che il Napoli spenderebbe volentieri considerando che per l’inglese serviranno almeno 15 milioni di euro. Soldi che verranno usati sicuramente nel mercato di gennaio, con conseguente cessione di Mazzocchi.