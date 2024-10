Il Napoli ci prova per Rashford

In una stagione segnata dall’incostanza del Manchester United, l’attaccante Marcus Rashford sta pensando di cambiare aria

Secondo El Nacional tra i club interessati all’acquisto di Rashford c’è anche il Napoli, che è emerso come un serio concorrente per la sua firma. Sotto la guida del manager Antonio Conte, il club italiano sarebbe desideroso di formare un trio d’attacco formidabile, accoppiando Rashford con i talenti affermati Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.

La prospettiva di approdare al Napoli, club attualmente in vetta alla Serie A, potrebbe fornire a Rashford l’ambiente competitivo che cerca. Dopo una straordinaria campagna 2022/23, in cui ha segnato 17 gol in Premier League, le prestazioni di Rashford sono calate sotto la gestione di Erik ten Hag, portando a speculazioni sul suo futuro all’Old Trafford. La stagione in corso non si è svolta come sperato per i “Red Devils” e la dirigenza del club starebbe valutando la posizione di Ten Hag a causa delle continue prestazioni insufficienti.

Prossimo a salutare lo United?

In questo contesto, il futuro di Rashford appare sempre più incerto. Un tempo considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, nelle ultime stagioni la traiettoria di Rashford si è arrestata e questo declino ha spinto il ventiseienne a prendere in considerazione opportunità che si allineino alle sue ambizioni di crescita personale e professionale.

Rashford è stato accostato a diversi club europei d’élite, tra cui Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali da parte di questi colossi. L’unico interesse concreto proviene dal Napoli, oltre che da altri club come Marsiglia e Aston Villa, desiderosi di rafforzare le proprie opzioni d’attacco. Il rapporto tra il Napoli e il Man United si è rafforzato la scorsa estate con il successo del trasferimento di Scott McTominay, aprendo la strada a ulteriori trattative.