Il Napoli da quest’anno ha un’arma in più: Conte può essere soddisfatto

Grazie alla vittoria di ieri per 2-1 contro il Genoa, il Napoli può affrontare la sosta Nazionali confermandosi al primo posto della classifica di Serie A a 15 punti, al pari della Roma. Nonostante l’iniziale “spavento” dovuto allo svantaggio maturato grazie alla rete di Ekhator, la squadra di Conte è riuscita a rimontare nel secondo tempo e a portare a casa la vittoria.

Ancora una volta in evidenza si è messo Rasmus Hojlund che ha siglato il goal del definitivo vantaggio azzurro sfruttando la ribattuta di un tiro di Anguissa che aveva già pregustato la doppietta. Il danese si conferma quindi sempre di più il titolare di questo Napoli a dimostrazione del riuscito investimento fatto in estate dopo l’infortunio di Lukaku.

Una delle note positive riguardanti la profondità della rosa del Napoli, però, arriva proprio dalla porta. Quest’anno, infatti, c’è un’alternanza di lusso tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic che permette a Conte di scegliere in base alle necessità anche tattiche come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ma le varianti tattiche di questo Napoli non si fermano solo ai moduli. Un’altra Conte se l’è costruita sul mercato andando a prendere Milinkovic-Savic. Sembra un paradosso, ma il portiere serbo diventa un uomo chiave in costruzione quando gli avversari ti pressano in maniera feroce come ha fatto la squadra di Vieira”.

Dopo la sosta, il Napoli è atteso da un calendario molto fitto che prevede già tre partite in sette giorni: si comincia dalla trasferta all’Olimpico di Torino (che ha totalizzato solo 5 punti nelle prime 6 giornate), dopo tre giorni si dovrà volare ad Eindhoven per la terza giornata di Champions League e infine ci sarà il big match di sabato 25 ottobre alle ore 18:00 contro l’Inter al Maradona.