Il Napoli deve alzare l’offerta a 12 milioni per Tsimikas

La trattativa tra il Napoli e l’Olympiacos per l’acquisto di Tsimikas sarebbe in dirittura d’arrivo, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb. Dopo che la notizia dell’interesse di Aurelio De Laurentiis per il terzino greco è diventata di dominio pubblico, la squadra del Pireo ha alzato un po’ le pretese e ha richiesto almeno 15 milioni di euro.

Il Napoli inizialmente aveva offerto dai 6 agli 8 milioni di euro, ma, stando così le cose, sarà costretto ad alzare un po’ la sua offerta. È probabile che la trattativa si chiuda presto con il Napoli che dovrà sborsare una cifra intorno ai 12 milioni di euro. La giovane età del calciatore ha fatto alzare la richiesta al club greco, forte anche delle presenze in nazionale fin qui accumulate.

Il calciatore greco andrà a rimpiazzare l’ormai in partenza Ghoulam, e nonostante le buone prestazioni di Mario Hysaj, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intenzionato a far aggiungere un altro tassello alla sua rosa. Tsimikas sarà il terzo acquisto dell’era Gattuso dopo gli affari già chiusi con il Celta Vigo per Lobotka e con il Lipsia per Diego Demme, o il quarto se consideriamo l’affare concluso oggi con il Verona per l’acquisto di Rrahmani, trasferimento che però si concretizzerà solo a giugno.

Tsimikas, attualmente all‘Olympiacos, è un terzino sinistro che ha anche vestito per ben tre volte la maglia della Nazionale Greca. L’Olympiacos lo adocchiò nel 2014 dalle giovanili del Panserraikos per poi mandarlo a farsi le osse all’estero facendogli accumulare molte esperienze, tra le quali in Danimarca con l’Esbjerg e in Olanda con il Willem II. Quest’anno però aveva iniziato la stagione in Grecia collezionando 14 presenze e 5 assist vincenti in Super League greca e 6 presenze e un assist in Champions League.