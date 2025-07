Il Napoli deve colmare ancora uno slot a centrocampo: due i possibili nomi

Il calciomercato del Napoli si è avviato con il botto con l’annuncio dell’ingaggio di Kevin De Bruyne che dal Manchester City ha deciso di fare un’esperienza in Italia approdando alla squadra Campione d’Italia in carica. Molti sono i nomi che circolano per completare i vari reparti tra cui l’attacco (serve un’alternativa valida a Lukaku) ma soprattutto a centrocampo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, una delle lacune principali dell’attuale rosa di Antonio Conte è proprio in mediana visto che in ottica di piazzare alcuni esuberi, mancherebbe la sesta pedina che completerebbe il reparto dei centrocampisti per unirsi a McTominay, Lobotka, De Bruyne, Anguissa e Gilmour.

I due nomi che la redazione di AreaNapoli.it indica come possibili innesti arrivano direttamente dalla Premier League e sarebbero quelli di Yegor Yarmolyuk, del Brentford e Matt O’Riley del Brighton.

Yarmoluyk, ucraino attualmente al Brentford, dotato di una buona fisicità (181 cm), si distingue per la sua efficacia in fase di interdizione e per l’ottima padronanza nei passaggi, sia corti che in verticale. È in grado di coniugare dribbling con tocchi intelligenti, mostrando una qualità tecnica elevata. Il classe 2004 ha un contratto fino al 2031.

Matt O’Riley, invece è originario inglese, ma naturalizzato danese è un centrocampista versatile che può ricoprire sia il ruolo si mezzala che quello di regista o trequartista. Il suo nome è stato già accostato in passato al Napoli grazie anche alle sue buone doti realizzative. In Premier League ha totalizzato 21 presenze con due goal e tre assist.