Il Napoli deve recuperare 220 milioni di perdite: cessioni in vista?

Dopo le ultime dichiarazioni del Presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi del Napoli hanno iniziato a prendere coscienza della dimensione del prossimo calciomercato: vietati investimenti folli, anzi! Bisognerà operare in maniera oculata per cercare soprattutto di realizzare delle plusvalenze e degli ingressi importanti.

In una delle ultime interviste rilasciate dal numero 1 azzurro, stando a quanto da lui dichiarato a causa della pandemia, il Napoli ha registrato perdite per oltre 200 milioni di euro: impellente, dunque, la necessità di rientrare nelle spese e di ripianare il bilancio azzurro.

A questo punto sembra scontata qualche cessione di lusso che permetterebbe alla casse partenopee di rimpinguarsi. Ad analizzare la situazione delle possibili uscite del Napoli è stato il Corriere del Mezzogiorno con un articolo sull’edizione odierna.

I nomi finiti sotto le luci dei riflettori sono tre: Victor Osimhen, Fabián Ruiz e Piotr Zielinski. Il primo è sicuramente quello con più voci di mercato: specialmente dalla Premier League sono arrivati molti apprezzamenti e probabilmente anche qualche offerta più o meno ufficiale. Cedendo il nigeriano il Napoli potrebbe arrivare a incassare anche una cifra vicino ai 100 milioni secondo quanto si legge sul quotidiano.

Gli altri due indiziati sono due centrocampisti. Fabián in particolare ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e qualora non si dovesse riuscire a rinnovarlo, in estate sarebbe l’ultima occasione per provare a monetizzare con la sua partenze. Zielinski, invece, è un altro pezzo pregiato che il Napoli si potrebbe trovare a dover sacrificare.