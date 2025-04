Il Napoli è ancora interessato a Lewis Ferguson: c’è già stato un incontro

Il Napoli continua a guardare con interesse al centrocampista scozzese Lewis Ferguson, attualmente al Bologna. La dirigenza partenopea, da tempo affascinata dalle qualità del giocatore, ha intensificato i contatti con il suo entourage. Già durante la gestione di Cristiano Giuntoli, Ferguson era entrato nel radar degli azzurri, ma anche il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, sembra intenzionato a proseguire su quella stessa linea, avviando nuovi colloqui con l’agente del calciatore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la recente trasferta del Napoli a Bologna ha rappresentato l’occasione perfetta per un incontro diretto tra Manna e i rappresentanti del giocatore anche se all’ultimo minuto il centrocampista ha dato forfait e non ha preso parte alla gara. Durante il confronto, sarebbe emersa la disponibilità di Ferguson a trasferirsi in Campania già nella prossima stagione. Il progetto sportivo del Napoli e l’eventuale possibilità di giocare la Champions League rappresentano un forte richiamo per il centrocampista.

Un altro fattore che potrebbe facilitare il trasferimento riguarda la presenza di due connazionali, Scott McTominay e Billy Gilmour, che potrebbero raggiungere anch’essi il Napoli. Inoltre, l’idea di essere allenato da Antonio Conte rappresenta per Ferguson una motivazione aggiuntiva, vista la fama del tecnico nel valorizzare giocatori con le sue caratteristiche.

Sul fronte economico, il Bologna avrebbe fissato una richiesta intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio centrocampista. Tuttavia, secondo valutazioni più realistiche, il valore di mercato di Ferguson si aggirerebbe sui 22,5 milioni. I rossoblù sperano di incassare una somma maggiore grazie all’ottimo rendimento del giocatore.

Sotto la guida di Vincenzo Italiano, Ferguson sta infatti mostrando tutto il suo potenziale, distinguendosi per l’efficacia in entrambe le fasi di gioco. Le sue prestazioni convincenti stanno attirando l’interesse di diversi club, ma il Napoli sembra pronto a fare sul serio per assicurarsi un rinforzo importante in vista della prossima stagione.