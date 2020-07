Il Napoli è in affari con il Lille: dopo Osimhen adesso anche Magalhães

Il Napoli sta già pensando alla pianificazione della prossima stagione e sta già gettando le basi di molte operazioni di calciomercato per la sessione estive. Uno dei nomi più chiacchierati per gli acquisti in entrata del Napoli è quello di Victor Osimhen, attaccante centrale nigeriano ventunenne del Lille. Dopo una prima fase di lontananza le parti sembrano essersi avvicinate ed essere in procinto di una chiusura.

Questo canale aperto con il club francese potrebbe favorire anche per l’acquisto di un altro calciatore di cui si è già parlato negli ultimi tempi: stiamo parlando del difensore brasiliano Gabriel Magalhães.

A riportare la notizia è Sky secondo le cui fonti, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore per iniziare a cautelarsi in vista del possibile addio di Kalidou Koulibaly che lascerà il San Paolo.

Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe sborsare almeno 25 milioni di euro per convincere la dirigenza francese a cedere il suo gioiello classe 1998.

Sarà importante, qualora Giuntoli e il suo staff siano davvero intenzionati ad acquistarlo, chiudere subito questa trattativa prima che altri club importanti possano interessarsene, specialmente dalla Premier League.