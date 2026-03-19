Il Napoli è in contatto con un centrocampista della Premier League

Il DS del Napoli Giovanni Manna è già in azione per allestire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Niccolò Schira, il dirigente azzurro avrebbe individuato il primo rinforzo per l’estate che arriverebbe direttamente dalla Premier League.

Stiamo parlando di João Gomes del Wolverhampton, il cui nome era già stato avvicinato al Napoli nella scorsa finestra di mercato. Già Radio Kiss Kiss qualche settimana fa aveva riportato questa notizia per cui le voci sul suo trasferimento si fanno sempre più insistenti.

Ecco quanto scritto da Schira sul suo profilo X:

“Il Napoli sta lavorando per cercare di ingaggiare il centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, che è tra gli obiettivi del Napoli. Primi colloqui positivi con gli agenti di Joao Gomes”.

L’operazione, tuttavia, risulta complicata perché il club inglese potrebbe fare una richiesta economica molto alta. Per portarlo a Napoli potrebbero servire circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. Il Wolverhampton lo aveva acquistato dal Flamengo per circa 18 milioni qualche anno fa e oggi il suo valore è più che raddoppiato, segno della crescita e dell’interesse che il giocatore ha attirato a livello internazionale.