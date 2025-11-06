Il Napoli è interessato a rinforzare il centrocampo a gennaio: i nomi sul taccuino di Manna

Tra i reparti che il Napoli potrebbe cercare di rinforzare nel mercato di gennaio c’è sicuramente quello dei centrocampisti. Il DS Giovanni Manna è al lavoro già con diversi nomi sul suo taccuino. Su tutti, in questi mesi si sta parlando di Kobbie Mainoo del Manchester United, ma non è l’unico nome in lizza.

Secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, all’attenzione dei dirigenti del Napoli sarebbe finito anche Davide Frattesi, di cui si era già parlato in passato ed era già stato accostato alla squadra di Antonio Conte che ne apprezzerebbe le qualità per poter contare su di un profilo di centrocampista diverso e bravo negli inserimenti.

Sin da quando è arrivato all’Inter, Frattesi non è mai riuscito a conquistarsi una maglia da titolare e ha dovuto ritagliarsi spazi da subentrante seppur con diversi momenti di gloria grazie ai suoi goal decisivi per lo scudetto della seconda stella contro il Verona o contro l’Udinese nei minuti finali. Ieri è partito dal primo minuto nella sfida di Champions League contro il Kairat Almaty vinta per 2-1, perché Chivu ha messo in atto un po’ di turnover per far riposare Calhanoglu e per sopperire all’infortunio di Mkhitaryan.

Più volte nelle scorse finestre di mercato si era parlato di una possibile partenza dell’ex Sassuolo, ma le alte richieste economiche dei nerazzurri e il poco interesse degli altri club non hanno permesso il suo trasferimento. Ci sarà da capire se la dirigenza meneghina abbasserà la pretesa rispetto ai 30-35 milioni di euro di cui si era parlato la scorsa estate.

Per la Redazione di AreaNapoli, però, ci sono anche altri nomi a cui il Napoli si sarebbe interessato come Fabio Miretti della Juventus o Lorenzo Pellegrini della Roma, le cui piste sembrano un po’ raffreddate nelle ultime settimane, ma entrambi, proprio come Frattesi, non sono titolari nei loro club e potrebbero cercare aria nuova altrove.