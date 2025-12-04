Il Napoli è interessato a un ex centrocampista del Lecce già per gennaio

Tra i nomi finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale spicca quello di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il club azzurro avrebbe inserito l’ex Lecce nella lista delle priorità per irrobustire la mediana, un reparto che ha mostrato evidenti difficoltà nelle ultime settimane.

La necessità di intervenire nasce dalle diverse assenze e dagli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne che hanno limitato le rotazioni a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore, che basa gran parte del proprio gioco sull’intensità e sull’equilibrio in mezzo al campo, avrebbe espresso l’esigenza di un elemento già pronto, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra. In questo senso, Hjulmand rappresenta un profilo ideale soprattutto perché conosce bene il campionato di Serie A.

A confermare l’interesse del Napoli per Hjulmand è Ekrem Konur, giornalista turco specializzato in mercato internazionale, che tramite il proprio profilo X ha reso noto come il centrocampista classe 1999 sia finito anche nel mirino di Juventus e Inter. Il fascino del danese, uno degli elementi più completi del campionato lusitano, sembra dunque trasversale.

Konur ha spiegato però che la trattativa appare tutt’altro che semplice. Lo Sporting considera Hjulmand un perno insostituibile e, per questo motivo, avrebbe fissato una valutazione molto alta, scoraggiando di fatto una cessione immediata. Il club portoghese non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore durante la sessione invernale, un dettaglio che complica le ambizioni delle società italiane.

Il Napoli continuerà a monitorare la situazione, ma dovrà valutare alternative qualora la dirigenza portoghese decidesse di mantenere il proprio muro . La sensazione, al momento, è che per Hjulmand il discorso possa riaprirsi solo in estate, a meno di sorprese o di un’accelerazione improvvisa sul fronte delle trattative.