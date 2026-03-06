Il Napoli e McTominay studiano il rinnovo di contratto: ecco le nuove cifre

Il Napoli e Scott McTominay sembrano destinati a proseguire insieme anche in futuro. Il centrocampista scozzese, ormai già alla seconda stagione in azzurro, è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra e del progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Per questo motivo la società presieduta da Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando per prolungare il suo contratto.

Nel frattempo, però, il giocatore deve fare i conti con un problema fisico. McTominay sarà infatti costretto a saltare anche la sfida contro il Torino, in programma oggi. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo in tempo per la partita di campionato contro il Lecce, prevista per sabato 14 marzo, quando potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore.

Nonostante questo stop momentaneo, il centrocampista resta un elemento fondamentale nello scacchiere tattico del Napoli. Conte lo considera una pedina centrale per equilibrio, fisicità e inserimenti offensivi. Anche la dirigenza condivide questa valutazione e considera lo scozzese uno dei pilastri su cui costruire il futuro della squadra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mese di marzo potrebbe rivelarsi decisivo proprio per discutere il suo futuro contrattuale. Nei prossimi giorni sono attesi a Napoli gli agenti del calciatore, pronti ad avviare i colloqui con il club per definire i dettagli di un possibile rinnovo.

McTominay, acquistato dal Manchester United nell’estate del 2024 per circa 30 milioni di euro e premiato come MVP dell’ultimo campionato, ha un contratto attualmente valido fino al 2029. Tuttavia, il Napoli sarebbe pronto a prolungare ulteriormente l’accordo, accompagnandolo con un ingaggio vicino ai quattro milioni di euro a stagione. Un segnale chiaro della fiducia del club nei confronti del centrocampista scozzese.