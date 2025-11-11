Il Napoli è pronto a investire 50 milioni sul mercato già a gennaio

In queste complicate due settimane di sosta nazionali condite dalle dichiarazioni di Conte, De Laurentiis e dei calciatori dai ritiri delle Nazionali, arrivano anche notizie di calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il club partenopeo avrebbe stanziato un budget di circa 50 milioni di euro per rinforzare la rosa e dare nuovo slancio alla stagione.

La società guidata da Aurelio De Laurentiis non vuole rischiare di compromettere gli obiettivi stagionali e intende mettere a disposizione di Antonio Conte nuovi rinforzi di qualità. L’allenatore avrebbe individuato alcune lacune nella rosa, soprattutto in vista dell’assenza prolungata di Frank Anguissa che andrà in Coppa d’Africa. Le priorità riguardano in particolare la difesa e il centrocampo, ma anche l’attacco potrebbe conoscere qualche novità.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, l’obiettivo principale è un nuovo terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Il nome in cima alla lista è quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, valutato circa 15 milioni di euro. Il giovane inglese avrebbe superato nelle preferenze Juanlu Sánchez, altro profilo seguito con attenzione la scorsa estate, ma considerato meno pronto per i ritmi della Serie A.

A centrocampo, invece, il Napoli guarda con interesse ad Arthur Atta dell’Udinese, valutato intorno ai 20 milioni. Tuttavia, il club friulano non sembra disposto a cederlo prima dell’estate, rendendo la trattativa complessa. In alternativa, piace Morten Frendrup, anche lui in forza al Genoa, che garantirebbe intensità e versatilità, caratteristiche fondamentali nello scacchiere tattico di Conte.

Sul fronte offensivo, infine, riaffiora il sogno di portare a Napoli Federico Chiesa. L’esterno azzurro, oggi al Liverpool, potrebbe rappresentare un colpo di prestigio, ma tutto dipenderà dalla disponibilità del club inglese a considerare un prestito. De Laurentiis, dal canto suo, è pronto a cogliere ogni opportunità per rinforzare un Napoli che non vuole smettere di sognare.