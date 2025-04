Il Napoli è pronto a muoversi per Alejandro Garnacho con il Manchester United che abbassa le sue pretese

Il Napoli è intenzionato a prelevare l’ala argentina Alejandro Garnacho dal Manchester United la prossima estate

Il club di Serie A è sulle tracce di Garnacho da quando è emerso che Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di lasciare il Napoli. Garnacho, che inizialmente era considerato l’ala dello United per il prossimo decennio, sembra aver perso la strada e il suo talento da quando è sotto la guida di Ruben Amorim.

L’allenatore dello United, che ha abbandonato l’argentino in vista del derby di Manchester di dicembre a causa delle preoccupazioni per il suo atteggiamento, non è riuscito a ottenere il meglio dal 20enne come esterno largo nella sua formazione 3-4-3. Durante la finestra di trasferimento invernale, il Napoli ha cercato di offrire a Garnacho una via di fuga, ma i loro tentativi si sono arenati a causa delle richieste salariali del giocatore.

Nuovi tentativi

Antonio Conte è rimasto deluso dal mancato appoggio dei Partenopei a gennaio. In vista dell’estate, la dirigenza del club è pronta a fare ammenda e a consegnare alla tecnico italiano giocatori chiave per rafforzare il suo progetto. Il Napoli avrebbe avviato nuovi colloqui con i Red Devils per un trasferimento estivo.

Lo United avrebbe abbassato il prezzo richiesto a 50 milioni di euro, cifra che la squadra di Serie A “sarebbe disposta a presentare” per concludere l’affare. La reputazione dell’argentino ha subito un ulteriore colpo nelle ultime settimane a causa dei suoi sprechi davanti alla porta. La sua inconsistenza ha portato Lionel Scaloni a tralasciarlo per la pausa internazionale di marzo.