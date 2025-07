Il Napoli è pronto a rinnovare uno dei suoi titolarissimi fino al 2028

Il Napoli è pronto a blindare uno dei suoi uomini più affidabili. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe vicina la notizia del prolungamento di contratto di Matteo Politano. L’esterno offensivo azzurro è pronto a firmare fino al 2028. Una scelta che conferma la centralità del giocatore nel progetto tecnico-tattico del nuovo allenatore Antonio Conte, che vede in Politano non solo un elemento di qualità, ma anche un uomo di fiducia, pronto al sacrificio e sempre al servizio della squadra.

Classe 1993, Politano è uno dei veterani del gruppo Napoli e ha dimostrato nel tempo una grande versatilità, passando da esterno offensivo a esterno di centrocampo all’occorrenza. Un vero “soldatino” come lo definiscono gli addetti ai lavori, capace di interpretare con grande disciplina e intelligenza tattica i compiti affidatigli, anche in ruoli non sempre a lui congeniali.

Nella stagione appena conclusa con la conquista del suo secondo scudetto in maglia azzurra, Politano ha disputato 37 partite in Serie A e ha messo a segno 3 gol e fornito 5 assist. Le sue prestazioni, però, sono state impreziosite da un grande lavoro in fase di riepiegamento che ha fatto sì che Conte non prescindesse quasi mai di lui.

La sua carriera ha avuto inizio nelle giovanili della Roma, per poi esplodere con la maglia del Pescara e affermarsi nel Sassuolo. Dopo un’esperienza all’Inter, è approdato al Napoli nel 2020, diventando in breve tempo un punto fermo della squadra.

Il rinnovo fino al 2028 rappresenterebbe una scelta di stabilità per entrambe le parti: il Napoli manterrebbe in rosa un giocatore affidabile ed esperto, già perfettamente integrato nel sistema di gioco di Conte, mentre Politano confermerebbe il suo attaccamento alla maglia azzurra, proseguendo un percorso iniziato ormai cinque anni fa. Una mossa che rafforza lo spirito di gruppo e pone basi solide per fare bene anche in Champions League.