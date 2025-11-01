Il Napoli è tra i club interessati a uno dei talenti della Serie A

Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli è uno dei club che avrebbe iniziato a monitorare con attenzione la situazione di Riyad Idrissi. L’interesse azzurro si aggiunge a quello di diverse altre società che già da tempo hanno provato a portarlo via dal Cagliari.

I sardi, tuttavia, non sembrano avere alcuna intenzione di privarsi facilmente del loro gioiello. Fonti vicine alla società rossoblù rivelano che sono già arrivate tre offerte concrete per Idrissi, provenienti da Torino, Udinese e Genoa. Tutte, però, sono state prontamente respinte dal presidente Tommaso Giulini, deciso a trattenere il giovane almeno fino al termine della stagione. Il club crede fortemente nelle potenzialità dell’esterno e punta su di lui come simbolo del nuovo corso basato sulla valorizzazione dei giovani.

Idrissi si è messo in mostra sin dalla scorsa stagione, quando, sotto la guida di Fabio Pisacane, ha collezionato numeri importanti: quattro gol e altrettanti assist in 33 presenze, oltre alla prima convocazione con la Nazionale Under 19. Dopo una breve esperienza in prestito al Modena, il suo valore è cresciuto ulteriormente, tanto che a gennaio il Parma aveva tentato l’affondo per assicurarselo. Anche in quel caso, però, il Cagliari ha risposto con un secco rifiuto.

Quest’anno potrebbe rappresentare il punto di svolta per Idrissi, che ha tutte le carte in regola per consacrarsi definitivamente nel massimo campionato. Le sue qualità tecniche, unite a una notevole maturità tattica, lo rendono un giocatore moderno e duttile, capace di adattarsi a diversi moduli e contesti di gioco. Non a caso, diversi osservatori delle big italiane, tra cui Inter e Napoli, continuano a seguirlo con grande interesse.

Per ora, il Cagliari si gode il suo talento, consapevole di avere tra le mani un potenziale campione. Le sirene di mercato continueranno a farsi sentire, ma il club sardo sembra intenzionato a resistere almeno fino a quando Idrissi non avrà completato il suo percorso di crescita. Solo allora si potrà parlare di una possibile cessione, magari verso una delle grandi squadre che già oggi sognano di averlo in rosa.