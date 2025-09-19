Il Napoli esce sconfitto all’Etihad, ma a testa alta: buone notizie per Antonio Conte

È una partita che lascia un po’ l’amaro in bocca quella di ieri contro il Manchester City. Il Napoli è uscito sconfitto per 2-0, ma con l’enorme alibi dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto del primo tempo che ha ovviamente compromesso tutta la gara. Nonostante la resistenza durata per altri 35 minuti circa, alla fine la squadra di Antonio Conte si è dovuta arrendere e lasciare i tre punti ai Citizens.

Fino al 20esimo, il Napoli aveva ben figurato nonostante il pallino del gioco (come testimoniato dal possesso palla) fosse in mano del City e si era addirittura reso pericoloso con un colpo di testa di Beukema sul quale Gianluigi Donnarumma si è messo in luce respingendolo brillantemente. Poi, dopo l’espulsione, è iniziata la resistenza vera e propria.

Il muro azzurro formato dai dieci uomini è crollato solo nella ripresa, quando Phil Foden si è inventato una magia mettendo sulla testa di Erling Haaland un pallonetto preciso che il norvegese ha convertito nell’1-0 inglese. Altrettanto prodigioso è il 2-0 degli avversari, maturato in seguito a una serpentina di Doku che ha poi infilato Milinkovic Savic sul secondo palo.

La buona notizia per gli azzurri, in ogni caso, è che nonostante l’inferiorità numerica in trasferta, contro una delle squadre favorite a vincere la competizione, la prestazione è stata convincente e soprattutto si è evitato di prendere un'”imbarcata”. Ciò è stato permesso anche grazie all’ottima prestazione di Milinkovic Savic che in più occasioni ha detto di no agli avversari.

La Champions League del Napoli riprenderà l’1 ottobre, quando al Maradona arriverà lo Sporting Lisbona. I portoghesi hanno già messo in cascina i primi tre punti grazie alla convincente vittoria per 4-1 di ieri contro la probabile Cenerentola della League Phase, il Kairat Almaty. Sarà fondamentale, per il Napoli, battere lo Sporting Lisbona e iniziare a mettere punti in classifica.