Il Napoli fa la conta degli infortuni: qualche speranza per riavere Buongiorno

Mancano due giornate al termine di quest’entusiasmante campionato che per il Napoli potrebbe concludersi con la vittoria del quarto scudetto. Antonio Conte dovrà gestire il punto di vantaggio sull’Inter nella trasferta di Parma e nell’ultima casalinga contro il Cagliari. Tuttavia, oltre a dover gestire la pressione del primato, c’è da fare i conti anche con gli infortuni, tra cui quelli di Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus.

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport ci sono diversi aggiornamentio sulla situazione infortunati: “Ieri al Training Center di Castel Volturno erano presenti gli infortunati Juan Jesus e Buongiorno, gli undici due della rosa ancora ai box dopo il recupero di Neres”.

La situazione più problematica resta comunque quella del brasiliano ex Inter, mentre per il difensore della Nazionale ex Torino ci sono buone speranze: “Se per Juan Jesus la stagione si è ormai conclusa, ci sono speranze per riavere almeno in panchina Buongiorno per l’ultima di campionato al Maradona contro il Cagliari.”

“Per lui, contro il Torino, lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Un nuovo stop dopo quello che lo aveva già costretto a saltare Bologna, Empoli e Monza. Per ora Buongiorno ha rinunciato a 14 partite in campionato. Di sicuro salterà anche la prossima, la quindicesima, a Parma. Punto interrogativo per l’ultima”.

Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri. In vista della sfida di domenica sera al Tardini, saranno da valutare le condizioni di Lobotka che si è fermato dopo una decina di minuti contro il Genoa per un problema alla stessa caviglia destra che gli aveva procurato dolore a Lecce. “Serviranno nuovi esami per chiarire l’entità dell’infortunio, ma il rischio che la stagione sia finita è molto concreto: c’è Gilmour”.