Il Napoli fa sul serio per Svanberg

Svanberg sembra essere il primo possibile rinforzo per il centrocampo azzurro. Per lo svedese ci sarebbe già un’offerta ufficiale

Il Napoli vuole Mattias Svanberg del Bologna e avrebbe già fatto reperire al Bologna un’offerta ufficiale. Il calciatore svedese classe ’99 è valutato circa 15 milioni dai felsinei, ma il Napoli avrebbe pronta già un’offerta in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2023.

Potrebbero dunque bastare circa 6-7 milioni di euro per prelevare l’ex giocatore del Malmö. Il Bologna si starebbe già cautelando con l’acquisto di Thorsby dalla Sampdoria, ma il mercato del Napoli non sembra fermarsi qui. I partenopei puntano a fare più acquisti.

Piace anche il difensore

Potrebbe essere un Napoli scandinavo quello che vedremo nella prossima stagione, dato che i partenopei sembrano interessati anche a Leo Skiri Østigård giovane difensore norvegese passato già dalla Serie A. Il difensore del Brighton, infatti, ha terminato la propria stagione in prestito secco al Genoa retrocedendo in Serie B.

Il Napoli punta a farne il proprio quarto difensore e si potrebbe chiudere la trattativa per circa 3 milioni di euro più una percentuale sull’eventuale rivendita futura. Il giocatore norvegese ex Molde sembra dunque poter essere il rinforzo difensivo che il Napoli starebbe cercando, anche se vi è da capire cosa farà Koulibaly. Nel caso in cui il senegalese dovesse uscire, il Napoli è pronto a ricorrere nuovamente al mercato. In ogni caso, sembra che Aurelio De Laurentiis voglia chiudere più trattative il prima possibile. La prossima stagione dovrà essere da incorniciare, con i partenopei che puntano in alto.