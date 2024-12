Il Napoli guarda a Goretzka per il centrocampo, ma il tedesco ha ben chiaro il suo futuro

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Napoli avrebbe mostrato interesse per Leon Goretzka, centrocampista di alto profilo attualmente in forza al Bayern Monaco.

L’intenzione del club partenopeo sarebbe quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore di esperienza e qualità tecnica.

Goretzka resta in Germania

Tuttavia, il calciatore ha già chiarito le sue intenzioni riguardo al futuro prossimo. Determinato a proseguire il suo percorso con il club bavarese, Goretzka non intende valutare offerte di trasferimento durante il mercato invernale.

La sua scelta è motivata dalla volontà di concludere la stagione a Monaco, dove continua a godere della stima dell’allenatore Vincent Kompany.

L’interesse per il centrocampista non si limita al Napoli: anche club prestigiosi come Manchester United e Tottenham avrebbero sondato il terreno per un possibile ingaggio. Nonostante ciò, qualsiasi trattativa sembra destinata a slittare almeno fino alla prossima estate.