Il Napoli guarda al futuro: corsa al classe 2008 che gioca in Lega Pro

Il Napoli è entrato ufficialmente nella corsa per l’acquisto di un giovane calciatore della Vis Pesaro. Il giocatore in questione è Edoardo Mariani, classe 2008 che gioca come centrocampista e sta iniziando a muovere i primi passi tra i professionisti

All in in Lega Pro

Il Napoli sta dimostrando, anno in anno, di monitorare con attenzione i giocatori delle leghe inferiori italiane. Negli ultimi due anni, infatti, sono stati tanti i giocatori messi sott’occhio dai partenopei dalla Serie B e dalla Lega Pro, con l’obiettivo di trovare calciatori futuribili e che possano essere usati per la prima squadra.

Un nuovo esempio è Edoardo Mariani, giovane classe 2008 – 17 anni attualmente – che sta iniziando a ritagliarsi un proprio spazio all’interno della rosa della Vis Pesaro. Il giovane ha già collezionato 4 presenze, seppur distribuite su un minutaggio esiguo, che confermano come Stellone punti su di lui.

Classifica avulsa per la Vis Pesaro

E se le prestazioni del giovane stanno facendo, piano piano, crescere le sue quotazioni con Stellone, la Vis Pesaro attualmente sta lottando per capire cosa ne farà della sua stagione. I biancorossi, infatti, sono nella zona di nulla del girone B di Lega Pro: al quattordicesimo posto. 9 punti in classifica, a +11 dalla retrocessione diretta (occupata da un Rimini a -2) e +2 dall’ultimo posto utile per i play out, occupato dal Livorno. La zona play off dista tre lunghezze e può essere agguantata facilmente.