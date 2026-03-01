Il Napoli guarda al futuro: un giovane della Primavera pronto per allenarsi con la prima squadra?

Nel finale di stagione del Napoli potrebbe aprirsi uno spiraglio importante per uno dei talenti più interessanti della Primavera azzurra. Si tratta di Francisco Baridò, esterno offensivo argentino classe 2007, che nelle ultime settimane ha attirato con sempre maggiore continuità l’attenzione dello staff tecnico della prima squadra. L’ipotesi che possa iniziare ad allenarsi stabilmente con i “grandi” non è più soltanto una suggestione, ma una possibilità concreta.

Il tecnico Antonio Conte lo osserva da tempo e ne apprezza soprattutto l’atteggiamento in campo e la crescita costante mostrata partita dopo partita. Baridò è un profilo che rispecchia alcune delle caratteristiche care all’allenatore: intensità, coraggio nell’uno contro uno e partecipazione attiva alle due fasi di gioco.

A confermare le ottime impressioni è arrivato anche il parere autorevole del giornalista Rino Cesarano, che sui social ha speso parole molto chiare sul giovane argentino: “Davvero interessante questo diciottenne argentino della Primavera del Napoli, Francisco Baridò. Interessante perché punta sempre l’avversario, non è mai banale nelle giocate, continuo, propositivo e partecipativo in più zone del campo. Avrebbe bisogno di strutturarsi un po’, ma merita di allenarsi con la prima squadra”.

Un attestato di stima che rafforza l’idea di un possibile salto di qualità imminente. Allenarsi con la prima squadra rappresenterebbe per Baridò un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita, utile non solo per confrontarsi con ritmi e intensità superiori, ma anche per iniziare a respirare l’aria del grande calcio.