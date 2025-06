Il Napoli ha chiesto Miretti alla Juventus: trattativa in corso

Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Manna, ha chiesto informazioni su di lui. Miretti, classe 2002, ha appena compiuto 21 anni ed è reduce da una stagione in prestito al Genoa, dove ha avuto modo di mettersi in evidenza. Manna, ex dirigente della Juve, conosce bene il ragazzo, avendolo seguito fin dai tempi della Next Gen, la squadra giovanile bianconera.

Miretti è un centrocampista molto duttile, capace di adattarsi a più ruoli. Nella stagione appena conclusa ha giocato sia come mezzala nel centrocampo a tre, sia in posizioni più avanzate, come trequartista o anche in un tridente offensivo. Il suo profilo tecnico è di assoluto valore: dotato di buona visione di gioco, è in grado di alternare la fase difensiva con quella offensiva, risultando sempre pronto a farsi trovare in zona gol.

Il giovane talento ha collezionato tre gol e altrettanti assist durante il suo periodo al Genoa, confermando il suo potenziale. Il Napoli sta seguendo con interesse i suoi progressi, con l’intenzione di portarlo sotto il Vesuvio. Il club partenopeo è infatti alla ricerca di giocatori che possano arricchire il reparto offensivo e Miretti sembra rispondere a questo profilo.

La trattativa non è semplice, però. La Juventus ha grande fiducia nelle qualità del giovane centrocampista, e sebbene il prestito al Genoa abbia avuto successo, potrebbe essere difficile per il Napoli convincere i bianconeri a cederlo. Miretti, infatti, rappresenta una delle promesse più fulgide della Juventus, e la sua crescita in Serie A è una delle priorità della dirigenza juventina.

In ogni caso, il Napoli non è il solo club interessato a Miretti. Altre squadre stanno monitorando il suo percorso con attenzione, pronte a inserirsi in caso di disponibilità. La situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: il giovane talento è destinato a fare parlare di sé anche nella prossima stagione, sia che rimanga alla Juventus, sia che decida di intraprendere una nuova avventura in un altro club.