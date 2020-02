Il Napoli ha fatto un’offerta per Kumbulla: c’è però tantissima concorrenza da battere

Il Napoli ha già iniziato la sua rivoluzione. De Laurentiis ha già investito molti milioni per la prossima stagione. Nel mese di gennaio appena passato sono stati infatti acquistati diversi calciatori, alcuni già per il presente e altri che arriveranno solo in estate: Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna. Questi ultimi due sono quelli che arriveranno a giugno. A questi il Napoli spera di aggiungere l’attuale compagno di reparto di Rrahmani, ovvero Marash Kumbulla. Giovanissimo, classe 2000, su di lui si è scatenata una vera e propria asta.

Stando alla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbero, oltre i club italiani, le big inglesi, tedesche e spagnole. Il Napoli è quello che più di tutti ha fatto passi concreti. Giuntoli è infatti arrivato ad offrire 21 milioni di euro più 4 di bonus all’Hellas Verona. Il Napoli perderà probabilmente Koulibaly in estate, e spera che Kumbulla possa essere il giusto rinforzo che non faccia rimpiangere il senegalese.

Dei club italiani, i più interessati sono Inter e Juventus. L’Hellas non ha fretta, anche perché, a suon di buone prestazione del nazionale albanese, il prezzo sale. Per fine stagione potrebbe anche chiederne 30 di milioni. Sarà una estate molto calda la prossima per Kumbulla con tantissime squadre pronte a darsi battaglia pur di averlo nella loro rosa per il prossimo anno.