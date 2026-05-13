Il Napoli ha già la risposta di un possibile successore di Antonio Conte

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta incerto, specialmente alla luce delle ultime prestazioni. Dopo la sfida contro il Pisa, l’allenatore dovrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per discutere programmi e prospettive. Dal confronto tra il tecnico e il presidente potrebbe emergere una decisione definitiva destinata a orientare le strategie del azzurro per stagione.

Nel frattempo, il Napoli continua a valutare eventuali alternative nel caso di addio dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Tra i profili monitorati compare Maurizio Sarri, considerato una soluzione gradita all’ambiente partenopeo. Il tecnico toscano rappresenterebbe un ritorno importante, capace di riaccendere entusiasmo e ambizioni tra sostenitori, dirigenti e squadra azzurra.

Tra i candidati presi in considerazione figura anche Enzo Maresca, allenatore italiano reduce dall’esperienza al Chelsea. Il suo nome è stato accostato con insistenza alla società campana, ma la trattativa appare particolarmente difficile. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico avrebbe altre priorità professionali e guarderebbe soprattutto al calcio inglese attualmente.

Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, ha spiegato che Maresca avrebbe già manifestato la volontà di proseguire la propria carriera in Premier League. L’allenatore sarebbe infatti orientato verso il Manchester City, dove potrebbe raccogliere l’eredità di Pep Guardiola. Un’eventuale proposta del Napoli, almeno oggi, non rappresenterebbe una priorità concreta.

Secondo Schira, Maresca avrebbe persino raggiunto un’intesa di massima con il Manchester City per un contratto triennale, subordinato però all’eventuale partenza di Guardiola. Qualora il tecnico spagnolo decidesse di restare, l’ex allenatore del Chelsea rischierebbe di dover attendere nuove opportunità. Per questo motivo, il Napoli rimane attualmente in secondo piano.