Il Napoli ha già un attaccante in canna a prescindere da Manna

Il Napoli segue con attenzione Anan Khalaili, giovane esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise che si è messo in luce nella League Phase della Champions League. Il calciatore, nato nel 2004, viene considerato un profilo di grande prospettiva e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la fascia destra della squadra azzurra nella prossima stagione.

A confermare l’interesse del club partenopeo è stato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte. Secondo il giornalista, il Napoli ha già avviato i primi contatti per il giocatore, ritenuto uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo.

Marchetti ha spiegato che Khalaili piace molto alla dirigenza azzurra, che starebbe valutando concretamente l’operazione. I dialoghi tra le parti sarebbero ancora in una fase iniziale, ma il profilo dell’esterno offensivo viene considerato ideale per il progetto futuro del club campano.

Sul possibile trasferimento potrebbe incidere anche la situazione di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, corteggiato dalla Roma. Tuttavia, secondo Marchetti, l’eventuale addio del dirigente non bloccherebbe necessariamente la trattativa per Khalaili, poiché dietro alle strategie di mercato esiste una struttura organizzata che continua a lavorare indipendentemente dai singoli dirigenti.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi sia sul futuro di Manna sia sulla possibile trattativa tra Napoli e Union Saint-Gilloise. Il club azzurro resta vigile sul talento israeliano, considerato un investimento interessante in ottica presente e futura.