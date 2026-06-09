Il Napoli ha il “suo” Mané: ecco la stellina del vivaio

Tra le note più liete del settore giovanile del Napoli c’è senza dubbio Mohamed Mané, giovane attaccante che sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a una stagione di altissimo livello. Nonostante uno stop di circa tre mesi che ne ha rallentato il percorso, il talento azzurro è riuscito a chiudere l’annata con ben undici reti, un dato che testimonia le sue qualità e il suo grande potenziale

Giovane e già forte?

Classe 2009 e originario del Senegal, Mané è arrivato al Napoli alla fine del 2023 e ha impiegato poco tempo per mettersi in mostra. Le sue caratteristiche sono quelle dell’attaccante moderno: fisico importante, buona tecnica individuale e capacità di dialogare con i compagni. Non è soltanto un finalizzatore, ma un calciatore che partecipa attivamente alla costruzione del gioco e sa rendersi utile in diverse situazioni offensive.

La stagione appena conclusa ha confermato le aspettative nate intorno al suo nome. Gli infortuni avrebbero potuto compromettere il suo rendimento, ma il giovane attaccante ha dimostrato carattere e determinazione, tornando in campo con la stessa voglia di incidere che aveva mostrato prima dello stop.

Pronto al grande salto

Nel Napoli c’è grande fiducia nei suoi confronti e il suo percorso potrebbe presto portarlo a confrontarsi con categorie superiori. Non è da escludere, infatti, che nella prossima stagione Mané possa entrare stabilmente nel giro della Primavera azzurra. Una prospettiva che assume ancora più valore considerando la retrocessione della squadra nel campionato Primavera 2. In un contesto che richiederà energie nuove e giovani pronti a fare la differenza, un profilo come quello dell’attaccante senegalese potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso. Le sue qualità, unite alla capacità di andare in gol con continuità, rappresentano caratteristiche che potrebbero offrire un contributo importante nella corsa al rilancio della formazione partenopea.