Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: strappato alla Juventus

Pur non avendo chiuso la sessione di calciomercato estiva con un colpo a effetto dell’ultim’ora, il Napoli ne ha comunque messo a segno uno per la Primavera, strappando, addirittura, un calciatore alla Juventus. Si tratta dal talento argentino Francisco Baridó che dopo non aver rinnovato con i bianconeri si è traferito al Napoli.

Il classe 2008 aveva un contratto con la Juventus solamente per un altro anno e il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fiutato l’affare e ha fortemente voluto l’argentino. Alla Juventus andrà poco meno di 1 milione di euro (la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 700-800 mila euro).

È un colpo che mira da un lato a rinforzare la Primavera azzurra e dall’altro a mettere in cascina un futuro talento che chissà che un giorno non possa dare una mano anche alla prima squadra. La Juventus lo aveva prelevato a parametro zero nel 2023 dalle giovanili del Boca Juniors.

Sul profilo Instagram del ragazzo non sono stati ancora fatti annunci e il suo ultimo post risale a luglio quando aveva annunciato la sua collaborazione con Adidas: a dimostrazione del suo valore e del suo potenziale futuro.

La stagione della Primavera del Napoli nella massima categoria non è iniziata nel migliore dei modi per usare un eufemismo: dopo la sconfitta per 3-0 nella partita inaugurale a Torino, nella seconda giornata i ragazzi alla guida di Dario Rocco sono usciti sconfitti anche contro l’Hellas Verona. Vedremo quindi se Baridó riuscirà a dare un concreto contributo e cercare di risollevare le sorti della squadra.