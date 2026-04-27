Il Napoli ha preso una decisione su uno dei suoi maggiori talenti!

Il Napoli ha ormai preso una decisione chiara sul futuro di Alisson Santos, dimostrando la volontà di costruire una squadra sempre più competitiva anche in prospettiva. Il club partenopeo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti pronto a esercitare il diritto di riscatto nei confronti del giocatore, attualmente legato allo Sporting Lisbona. Si tratta di un’operazione che, di fatto, è già definita, anche se restano da completare alcuni passaggi formali.

Il Napoli ha già pianificato l’investimento necessario per assicurarsi il calciatore a titolo definitivo, fissato intorno ai 16,5 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto la società creda nelle qualità e nel potenziale del giovane brasiliano.

La dirigenza azzurra ha inoltre comunicato con chiarezza le proprie intenzioni sia agli agenti del giocatore sia al club portoghese, evitando qualsiasi margine di incertezza. Questo approccio ha permesso di accelerare i tempi e di anticipare eventuali inserimenti da parte di altre squadre interessate. Negli ultimi mesi, infatti, diversi club europei di alto livello avevano mostrato attenzione verso il talento sudamericano.

La scelta del Napoli non è casuale, ma rientra in una strategia più ampia orientata alla valorizzazione dei giovani. Alisson Santos viene considerato uno dei prospetti più promettenti su cui costruire il futuro della squadra. Le sue qualità tecniche, unite a margini di crescita ancora ampi, lo rendono un investimento ritenuto sicuro dalla società.

Guardando alla prossima stagione, il brasiliano è destinato a far parte stabilmente del progetto tecnico del Napoli. Il suo inserimento in rosa rappresenta non solo un rinforzo immediato, ma anche una scelta di continuità e programmazione. Con questa operazione, il club conferma la volontà di consolidare una base solida su cui costruire risultati duraturi nel tempo.