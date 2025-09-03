Il Napoli ha pronto il rinnovo di uno dei suoi top player

Il Napoli ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti e la notizia arriva proprio in questi giorni durante la pausa delle Nazionali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, Frank Zambo Anguissa si legherà ancora più a lungo con gli azzurri prolungando il suo contratto.

Il centrocampista camerunese è ormai un punto fermo nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il calciatore, dal canto suo, ha ripagato la fiducia dell’allenatore con prestazioni di grande livello. Sempre presente in entrambe le fasi di gioco, Anguissa ha mostrato la sua solita solidità in mezzo al campo, diventando spesso non solo l’equilibratore della squadra, ma anche il giocatore capace di decidere le sfide come contro il Cagliari di, quando il centrocampista ha firmato la rete decisiva per l’1-0 al Maradona, regalando tre punti pesantissimi agli azzurri.

Parallelamente agli impegni sul campo, proseguono i discorsi legati al suo futuro contrattuale. Durante la sosta per le Nazionali, il Napoli e l’entourage del giocatore torneranno a confrontarsi per definire gli ultimi dettagli di un rinnovo ormai vicino. Le parti sembrano intenzionate a trovare una soluzione che soddisfi entrambe, a conferma di un rapporto solido e destinato a proseguire a lungo.

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta, il club partenopeo ha già esercitato l’opzione che lega Anguissa fino al 2027. Tuttavia, sul tavolo del direttore sportivo Mauro Meluso resta pronta una bozza per estendere ulteriormente il contratto fino al 2028. Una mossa chiara: blindare un pilastro della squadra ed evitare qualsiasi tentazione da parte di altri club europei.

Oltre alla durata dell’accordo, è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio. Anguissa percepirà uno stipendio più alto, come riconoscimento della sua fedeltà e del suo rendimento sempre costante. Per il Napoli, trattenere il camerunese significa mettere al sicuro una pedina fondamentale del centrocampo; per il giocatore, invece, sarà l’occasione per rafforzare ulteriormente il legame con una piazza che lo ha accolto e consacrato come protagonista assoluto della Serie A.