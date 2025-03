Il Napoli ha provato a prendere Frattesi: richiesta shock dell’Inter

Il Napoli ha fatto un tentativo per Davide Frattesi nelle scorse settimane, ma la richiesta dell’Inter ha scosso i partenopei

Il Napoli è pronto a rincorrere Davide Frattesi. Secondo alcune indiscrezioni, il direttore sportivo del Napoli Manna ha tentato di avviare le trattative a gennaio, ma il trasferimento non è andato avanti. L’Inter non era disposta a vendere Frattesi a metà stagione, soprattutto a un concorrente diretto per lo scudetto. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare in estate.

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter a causa della mancanza di tempo di gioco sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi. Davide Frattesi sarebbe in procinto di lasciare l’Inter. In precedenza aveva espresso insoddisfazione per il suo limitato tempo di gioco sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi. Il Napoli ora sta mostrando interesse nell’acquistarlo.

Ecco quello che dice Tuttosport

Qui di seguito le parole di Tuttosport sulla vicenda: “Il Napoli aveva sondato il terreno a gennaio per Davide Frattesi, ricevendo non tanto un ‘no’ da parte dell’Inter, quanto una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni”.

Poi continuano: “A Milano non volevano di fatto rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, tant’è che la quotazione per la Roma era invece di 45. A fine stagione però la situazione potrebbe cambiare, anche perché Frattesi per l’Inter non sarà incedibile, anzi”. In estate, dunque, ci sarà la possibilità di vedere Davide Frattesi lontano da Milano. Potrebbe raggiungere l’ex compagno Raspadori o, addirittura, trasferirsi nella squadra del cuore di suo nonno: la Juventus. Tutto resta da capire e con ancora tanti mesi prima dell’estate è tutto da scrivere.