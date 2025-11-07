Il Napoli ha puntato il nuovo vice Di Lorenzo: ecco chi è

I partenopei stanno puntando con decisione su un giovane giocatore che potrebbe essere il prossimo vice Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore in questione è Brooke Norton-Cuffy, terzino del Genoa che già a gennaio potrebbe arrivare a Napoli

Nuovo obiettivo per il Napoli

Stesse caratteristiche di Patrick Dorgu, stesso periodo dell’anno in cui si proverà un assalto. Il Napoli si prepara a cercare di prendere Brooke Norton-Cuffy, giovane inglese del Genoa che potrebbe presto trovarsi a ricevere la chiamata dei partenopei.

Stando ad informazioni raccolte dalla nostra redazione, a gennaio potrebbe essere lui colui che verrà scelto per diventare il nuovo vice Giovanni Di Lorenzo. A lasciare sarà quasi sicuramente Pasquale Mazzocchi, che non sta trovando per nulla spazio nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Si ragiona sul prezzo

Il giovane calciatore inglese è arrivato nell’estate 2024 dall’Arsenal per circa 2 milioni di euro, più 2 ulteriori di bonus legati e una clausola sulla futura rivendita. Una percentuale abbastanza elevata, che si attesta circa sul 30-35 %. I partenopei sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di euro, ma è probabile che la trattativa si chiuda sui 15 milioni. Il Genoa vuole valorizzare uno dei pochi calciatori che stanno facendo benissimo in questa stagione e non scenderà a compromessi.