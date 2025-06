Il Napoli ha un nuovo nome per la fascia destra: arriva dall’estero

Il Napoli è attivo sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi, in particolare per la fascia destra della difesa. L’attenzione del club si è recentemente concentrata su un giovane talento del calcio portoghese: Martim Fernandes, terzino classe 2006 attualmente di proprietà del Porto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club partenopeo avrebbe già effettuato un primo sondaggio esplorativo per valutare la situazione del giocatore.

Fernandes è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio lusitano e ha già avuto modo di mettersi in mostra sia a livello di club che con la maglia della Nazionale giovanile. Con il Porto ha collezionato 43 presenze complessive, di cui 35 con la seconda squadra dei Dragões, riuscendo anche a trovare la via del gol. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli scout napoletani, sempre alla ricerca di giovani di talento da inserire gradualmente in prima squadra.

Il terzino portoghese ha anche una discreta esperienza internazionale nelle selezioni giovanili del suo paese. Ha giocato 2 partite con l’Under 16, 14 con l’Under 17 (in cui ha segnato anche una rete) e 7 con l’Under 19. Un percorso in costante crescita che lo ha portato ad essere considerato uno dei profili più promettenti nel panorama europeo della sua generazione.

Attualmente legato al Porto da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, Fernandes rappresenta comunque un investimento importante per il Napoli. Resta da capire quale sia la valutazione economica fatta dal club portoghese e se ci siano margini per una trattativa concreta, magari basata su formule che includano prestiti o bonus legati a obiettivi.

L’interesse del Napoli dimostra la volontà del club di puntare su giovani prospetti con potenziale internazionale, in linea con una strategia di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Martim Fernandes potrebbe rappresentare un tassello interessante per il futuro, a patto che si trovino le giuste condizioni per portarlo all’ombra del Vesuvio.