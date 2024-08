Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro: Antonio Conte al lavoro su mercato e squadra

Il Napoli prosegue la preparazione estiva nel ritiro di Castel di Sangro, con Antonio Conte impegnato a curare ogni dettaglio della squadra azzurra. Dopo aver finalizzato alcuni acquisti, il club deve ora concentrarsi sulle cessioni per liberare spazio e fondi per ulteriori rinforzi.

Osimhen è la trattativa dell’estate

Uno dei temi più caldi dell’estate è la trattativa per Osimhen, cruciale per il possibile arrivo di Lukaku. Tuttavia, anche il centrocampo necessita di movimenti che al momento restano in stallo.

In particolare, i rinforzi a centrocampo sono in sospeso. Le trattative per Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone sono avviate, ma non ancora concluse. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, le cessioni di Gaetano al Cagliari e Cajuste, che preferisce un trasferimento in Premier League piuttosto che al Galatasaray, sono bloccate.

Il centrocampista svedese, al momento, non rientra nei piani di Antonio Conte, che sta cercando un altro tipo di giocatore per il suo progetto tattico.

Il Napoli dovrà risolvere queste situazioni di mercato per poter completare la rosa in vista della nuova stagione, con Conte determinato a formare una squadra competitiva su tutti i fronti.