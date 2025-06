Il Napoli inizia a sfoltire la rosa: c’è un giocatore pronto a salutare

Oltre alle operazioni in entrata, il Napoli sta cercando di sfoltire la propria rosa per consegnare ad Antonio Conte una squadra che già a inizio ritiro possa essere il più completa possibile e pronta a iniziare a prepararsi per competere sia in Italia che in Europa, con il tanto atteso ritorno in Champions League dopo un anno di assenza.

Al tal proposito, il difensore spagnolo Rafa Marin è ormai a un passo dal trasferimento al Villarreal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, la trattativa tra le parti sarebbe in fase molto avanzata, con l’accordo praticamente raggiunto e solo alcuni dettagli da sistemare. Il club spagnolo, infatti, sta intensificando i contatti per chiudere l’operazione nei prossimi giorni.

Romano ha rivelato sul suo canale YouTube anche le cifre dell’affare: si tratterebbe di un prestito oneroso con un costo compreso tra 1 e 1,5 milioni di euro, con un’opzione di riscatto fissata attorno ai 12 milioni. Le parti avrebbero già trovato un’intesa sul contratto del giocatore, il che lascia presagire che il trasferimento possa essere ufficializzato a breve, salvo colpi di scena.

La trattativa per Marin non è nuova: già nel mercato invernale il nome del difensore era circolato in relazione al Villarreal, ma l’affare non si concretizzò a causa del mancato arrivo di Danilo, che avrebbe liberato spazio nella rosa. Ora, però, le condizioni sembrano essere cambiate e il trasferimento appare molto più probabile.

Nel frattempo, Giovanni Manna si trova oggi a Milano per alcuni incontri decisivi. È possibile che proprio in queste ore si definiscano gli ultimi aspetti della trattativa, dando così il via libera al passaggio del giocatore al Submarino amarillo.

Con l’arrivo al Villarreal, Rafa Marin potrebbe trovare maggiore continuità e spazio per crescere ulteriormente, in un club noto per la valorizzazione dei giovani talenti. La destinazione spagnola rappresenta una ghiotta occasione per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore in un campionato competitivo come la Liga.