Il Napoli interverrà a gennaio a centrocampo, il nome in pole è uno solo

In vista del mercato di gennaio, il reparto del Napoli che ha maggiormente bisogno di essere rinforzato specialmente in vista degli infortuni è senza dubbio quello del centrocampo. In particolare, Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, ormai da tempo è seguito dal club azzurro e, nelle ultime ore, la pista si è fatta decisamente più concreta. Il calciatore inglese avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione partenopea, un segnale importante che testimonia la volontà di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Inghilterra.

A rendere l’operazione ancora più necessaria è il momento complicato vissuto dalla mediana del Napoli. Gli infortuni hanno falcidiato la rosa, riducendo le alternative a disposizione dello staff tecnico e costringendo il club a intervenire con decisione sul mercato. In questo contesto, Mainoo rappresenta una soluzione di prospettiva ma anche immediata: è giovane, ma già abituato a palcoscenici importanti, e ha mostrato qualità tecniche e personalità.

La stagione vissuta al Manchester United non è stata semplice per il centrocampista, che ha alternato buone prestazioni a periodi di difficoltà. Proprio per questo, il Napoli intravede l’occasione giusta per puntare su un talento desideroso di rilancio e di continuità.

Sul fronte della trattativa, però, restano alcuni nodi da sciogliere. Il Manchester United non è contrario alla partenza del calciatore, ma intende tutelarsi. Al momento, i Red Devils aprono soltanto a un prestito secco oppure a una cessione temporanea con diritto di recompra, una formula che permetterebbe al club inglese di mantenere il controllo sul futuro del giocatore.

A confermare questi sviluppi è stato il giornalista Armando Areniello, esperto di calciomercato, che ha parlato di un sì già incassato dal Napoli da parte del calciatore. Ora la palla passa ai club, chiamati a trovare un compromesso soddisfacente. L’obiettivo della dirigenza azzurra, guidata da Giovanni Manna, è chiudere l’operazione il prima possibile, magari già all’apertura ufficiale del mercato di gennaio, per consegnare ad Antonio Conte un rinforzo fondamentale per la seconda parte della stagione.