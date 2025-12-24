Il Napoli lavora a due cessioni per gennaio: non solo Marianucci

Il Napoli si gode il Natale fresco del successo in Supercoppa Italiana, una vittoria che ha restituito entusiasmo all’ambiente e fiducia alla squadra. Tuttavia, con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza azzurra inizia a ragionare in maniera concreta sulle prossime mosse. Come riportato dall’edizione di ieri del Corriere dello Sport, l’attenzione non sarà rivolta soltanto ai possibili innesti, ma anche alle operazioni in uscita, soprattutto per quei calciatori che hanno trovato meno spazio nella prima parte della stagione.

Tra i nomi maggiormente indirizzati a lasciare Castel Volturno c’è quello di Luca Marianucci, giovane difensore classe 2003 di proprietà del Napoli. Il calciatore, secondo il quotidiano sportivo, potrebbe lasciare il club già nel mese di gennaio per trovare continuità altrove e proseguire il proprio percorso di crescita. Il Torino ha manifestato un concreto interesse, alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, ma la formula dell’operazione resta un nodo da sciogliere.

Il club granata, infatti, non sarebbe intenzionato a chiudere l’affare sulla base di un semplice prestito secco. L’idea del direttore sportivo Gianluca Petrachi è quella di inserire un diritto di riscatto, così da poter valutare un eventuale investimento a titolo definitivo. Marianucci, dal canto suo, gode di un buon mercato in Serie A: oltre al Torino, anche Cagliari, Parma e Cremonese hanno mostrato apprezzamenti per il giovane difensore, segnale di una crescita che non è passata inosservata.

Un’altra situazione da monitorare riguarda Pasquale Mazzocchi, terzino classe 1995, arrivato al Napoli dalla Salernitana. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Sassuolo continua a seguire con interesse il laterale, già dalla scorsa estate, e potrebbe tornare alla carica nel mercato invernale qualora si presentassero le condizioni giuste.

Mazzocchi è legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027 e percepisce un ingaggio di circa un milione di euro netti a stagione, cifra significativa che testimonia la fiducia iniziale del club nei suoi confronti. Resta ora da capire se il Napoli sarà disposto ad ascoltare eventuali offerte e se il giocatore valuterà una nuova esperienza per rilanciarsi, in un mercato che si preannuncia ricco di movimenti e riflessioni strategiche.