Il Napoli lavora al mercato in uscita: c’è un azzurro che piace a 5 club di Serie A

Il mercato estivo del Napoli si sta sviluppando a fari spenti specialmente per quanto riguarda le uscite. Il DS Manna deve sfoltire la rosa cercando di piazzare quelle pedine che non rientrano nel progetto di Antonio Conte, come ad esempio Walid Cheddira, reduce dal prestito al Frosinone. Rientrato alla base, l’attaccante è stato nuovamente inserito nella lista dei partenti dalla società partenopea, decisa a monetizzare dalla sua cessione. A confermare l’indiscrezione è stato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”, rivelando anche alcuni dettagli sulle trattative in corso.

Secondo quanto riferito, il PAOK Salonicco avrebbe già trovato un’intesa con il Napoli per l’acquisto del calciatore. Tuttavia, lo stesso Cheddira preferirebbe restare in Italia e sta riflettendo sull’offerta greca. Il suo desiderio di proseguire la carriera in Serie A o B potrebbe riaprire le porte ad alcune squadre italiane interessate, anche se con formule diverse da quella richiesta dai partenopei.

La Cremonese ha manifestato l’intenzione di prenderlo in prestito, ma la volontà del Napoli è quella di cederlo a titolo definitivo, per incassare subito e liberare spazio in rosa. In Serie A, invece, si sono mossi Cagliari e Lecce, che hanno effettuato dei primi sondaggi. Ma il club più insistente sembra essere il Monza, con Burdisso che, secondo De Maggio, sta facendo pressing quotidiano su Giovanni Manna, dirigente azzurro.

Oltre a Cheddira, il Napoli sta lavorando a diverse uscite: tra i nomi in partenza ci sono anche Zerbin, Mazzocchi, Folorunsho, Zanoli, Cajuste, Lindstrom e Ngonge. Un chiaro segnale di rivoluzione tecnica in corso a Castel Volturno, in vista della prossima stagione. L’obiettivo è snellire l’organico e fare cassa per nuovi innesti.

Infine, uno sguardo anche al mercato in entrata: il Napoli avrebbe puntato Juanlu Sanchez del Siviglia, ma i continui cambi di posizione del club spagnolo avrebbero irritato la dirigenza azzurra. Una trattativa che rischia di sfumare, mentre il destino di Cheddira continua a tenere banco tra Serie A ed estero.