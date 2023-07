Il Napoli lavora per due regali a Rudi Garcia

I partenopei starebbero cercando di prendere due centrocampisti da regalare a Rudi Garcia già nei prossimi giorni

Il Napoli guarda con attenzione alle uscite, ma anche alle entrate. Nei prossimi giorni si tenterà un forcing per poter rinforzare la squadra allenata da Rudi Garcia, che avrà bisogno di adattare alle proprie esigenze e stile di gioco i calciatori.

Tanti i profili varati per l’allenatore francese, tra cui anche giocatori presenti nel nostro campionato. Il tecnico transalpino sembra avere le idee chiare su quello che sarà il suo Napoli, ma vuole almeno due centrocampisti in più per poter costruire al meglio una propria identità di gioco.

Voglia di fare

Il primo obiettivo della dirigenza è mantenere e/o sostituire alcuni dei profili già in rosa. Kim Min Jae saluterà quasi sicuramente, direzione Bayern Monaco, con Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia verso la permanenza nel capoluogo campano. A centrocampo, però, ci sarà una mini rivoluzione.

Infatti, sembra che potrebbero arrivare due giocatori provenienti da due squadre con cui attualmente il Napoli sta parlando maggiormente. A parlarne l’edizione odierna de Il Mattino: “L’altra operazione in entrata riguarderà il centrocampista tenendo presente le uscite di Ndombele (di rientro al Tottenham per fine prestito) e Demme che potrebbe tornare in Bundesliga (è seguito da due club tedeschi: l’Hertha Berlino e l’Eintracht Francoforte).

Diversi i centrocampisti seguiti dal Napoli, tra questi il francese Tousart dell’Hertha Berlino e il francese Maxime Lopez del Sassuolo, entrambi allenati in passato da Garcia, rispettivamente con il Lione nella stagione 2019-2020 e il Marsiglia per tre stagioni dal 2016 al 2019″.